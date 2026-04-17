Москва17 апр Вести.Военные операции, проводимые Израилем, несмотря на всю риторику, навряд ли приведут к победе. Такое мнение для ИС "Вести" заявил профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета Яков Рабкин.

Мне трудно сказать, что есть шансы на компромисс [в отношении военных конфликтов, проводимых Израилем]. То, что я слышу из Израиля - призывы довести войну до победного конца. Но они все время хотят довести войну до победного конца, уже почти 80 лет. Просто этого победного конца нету. И многие израильские военачальники понимают, что идет речь о вооруженном сопротивлении местного населения. Коль скоро это население есть, сопротивление всегда будет больше или меньше заявил Рабкин

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении заявил, что у Вашингтона и Тель-Авива общие цели в отношении Тегерана, при этом Израиль готов к любым сценариям развития событий и допускает возобновление боевых действий в регионе.