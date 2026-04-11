Москва11 апр Вести.МИД Турции резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за его позицию по переговорам между США и Ираном, а также за нападки на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Цель Нетаньяху - сорвать мирные переговоры и продолжить свою экспансионистскую политику в регионе. В противном случае он (Нетаньяху - прим. ред.) предстанет перед судом в собственной стране и, вероятно, получит тюремный срок. Турция выступает на стороне невинных мирных жителей. А нападки израильских чиновников на Реджепа Тайипа Эрдогана с использованием безосновательных, ложных и высокомерных обвинений являются следствием дискомфорта, вызванного правдой, которую Турция высказывала на всех платформах отмечает МИД Турции

Нетаньяху выступил в соцсети X с критикой Эрдогана за его лояльность к Ирану, поддерживающим Тегеран силам в регионе, а также за турецкую политику в отношении курдов.