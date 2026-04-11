Москва11 апр Вести.Обвинение в Турции потребовало пожизненное заключение для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет турецкая газета Hürriyet.

Бюро по расследованию террористических преступлений Главной прокуратуры Стамбула установило, что Израиль совершил вооруженную операцию против судов гражданской морской организации, которая была создана для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. Было подготовлено обвинительное заключение против 35 подозреваемых, среди которых присутствуют израильские министры.

В обвинительном заключении указывалось, что нападения на мирных жителей, уничтожение предметов первой необходимости, препятствование оказанию гуманитарной помощи и обрекание населения на голод, жажду и отсутствие медицинской помощи не могут рассматриваться как простые меры безопасности, а напрямую связаны с действиями, представляющими собой геноцид и преступления против человечности в соответствии с международным уголовным правом сказано в материале

Помимо Нетаньяху в списке оказались министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху и другие высокопоставленные лица.

В обвинительном заключении для каждого из подозреваемых запрошены отдельные приговоры: пожизненное лишение свободы при отягчающих обстоятельствах, а также тюремные сроки от 1102 лет и 9 месяцев до 4596 лет.

Ранее Нетаньяху обвинили в том, что военные цели страны не достигнуты. Его критикуют как правые, так и левые политики.