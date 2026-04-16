Москва16 апр Вести.Контроль территорий в Сирии остается одним из проблемных вопросов, которые есть между Турцией и Израилем. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Военный конфликт, развязанный США и Израилем против Ирана, занимает лишь дополнительным фактором, усугубляющим отношение Анкары к Тель-Авиву.

У Турции существует много других проблем с Израилем, помимо этой войны [в Иране]. В Анкаре очень недовольны тем, что Израиль фактически поставил под свой контроль Южную Сирию и расширил свою зону безопасности в этой стране буквально до Дамаска. [Им] это не нравится и считается фактором, который дестабилизирует ситуацию. Сирия остается, в общем, яблоком раздора между Анкарой и Тель-Авивом. Это, наверное, еще дополнительный фактор, который определяет турецкую позицию [по Ирану] заявил политолог

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность войны с Израилем. По его словам, Турция готова повторить свой опыт в Карабахе и Ливии, чтобы защитить палестинцев и "войти в Израиль".