Эрдоган заявил о готовности вновь организовать переговоры Украины и РФ в Турции Эрдоган: Турция готова снова организовать переговоры Украины и России

Москва9 июл Вести.Турция готова снова собрать стороны украинского конфликта за столом переговоров для достижения мирного урегулирования. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре.

Он подчеркнул, что Турция с самого начала конфликта на Украине выступала за диалог и дипломатическое урегулирование.

В ходе наших дискуссий мы также затронули последствия войны на Украине … Я еще раз заявляю, что мы готовы вновь собрать стороны в Турции заявил Эрдоган

Подобное заявление звучало в апреле текущего года. Тогда глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что Эрдоган передал своему российскому коллеге Владимиру Путину сообщение о готовности Анкары принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в том числе на высшем уровне.

Кроме того, на саммите НАТО в Анкаре Эрдоган поддержал позицию американского коллеги Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Эрдоган добавил, что помимо военной поддержки, которую Турция оказывает Киеву за счет своих национальных запасов, Анкара также "оставляет активными каналы связи с Россией".