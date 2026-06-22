Турция выразила готовность принять переговоры по Украине в любом формате

Турция готова принять переговоры по урегулированию на Украине в любом формате Турция выразила готовность принять переговоры по Украине в любом формате

Москва22 июн Вести.Турция выражает готовность организовать переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Украине, предоставив площадку для общения в любом формате, который будет согласован сторонами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию источника в турецком правительстве.

В публикации говорится, что Анкара готова обсуждать любые варианты формата встреч, которые устраивают участников переговоров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности страны принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в том числе на высшем уровне.