Москва22 июнВести.Турция выражает готовность организовать переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Украине, предоставив площадку для общения в любом формате, который будет согласован сторонами.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию источника в турецком правительстве.
В публикации говорится, что Анкара готова обсуждать любые варианты формата встреч, которые устраивают участников переговоров.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности страны принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в том числе на высшем уровне.