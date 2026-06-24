В Турции заявили о своей готовности принять переговоры по Украине в Стамбуле

Турция предлагает Стамбул как площадку для переговоров по украинскому вопросу В Турции заявили о своей готовности принять переговоры по Украине в Стамбуле

Москва24 июн Вести.Турция готова снова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по урегулированию украинского конфликта и обладает необходимым для этого опытом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Комментируя слова российского лидера Владимира Путина о важности стамбульских договоренностей 2022 года, собеседник агентства отметил, что у Турции есть необходимый опыт и инфраструктура для организации подобных контактов.

Турция готова принять переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле … Мы последовательно поддерживаем дипломатические усилия по достижению мира говорится в публикации

Источник напомнил, что именно в Стамбуле в 2022 году сторонам удалось выйти на наиболее предметные договоренности с начала конфликта. Он заверил, что Анкара и в дальнейшем готова содействовать любым дипломатическим инициативам, которые могут приблизить его урегулирование.

Также собеседник агентства подчеркнул, что Анкара сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом и выступает за продолжение прямого диалога между сторонами.

Турецкие власти считают переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликта резюмировал источник

Ранее в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.