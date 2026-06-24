Москва24 июнВести.Турция готова снова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по урегулированию украинского конфликта и обладает необходимым для этого опытом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.
Комментируя слова российского лидера Владимира Путина о важности стамбульских договоренностей 2022 года, собеседник агентства отметил, что у Турции есть необходимый опыт и инфраструктура для организации подобных контактов.
Турция готова принять переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле … Мы последовательно поддерживаем дипломатические усилия по достижению мираговорится в публикации
Источник напомнил, что именно в Стамбуле в 2022 году сторонам удалось выйти на наиболее предметные договоренности с начала конфликта. Он заверил, что Анкара и в дальнейшем готова содействовать любым дипломатическим инициативам, которые могут приблизить его урегулирование.
Также собеседник агентства подчеркнул, что Анкара сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом и выступает за продолжение прямого диалога между сторонами.
Турецкие власти считают переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликтарезюмировал источник
Ранее в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.