Москва26 июн Вести.Москва ценит готовность Анкары предоставить стамбульскую площадку для переговоров с Украиной, заявил российский посол в Турции Сергей Вершинин телеканалу CNN Turk.

Как отметил Вершинин, Россия уважает решения и политическую линию Турции, ее позитивное сотрудничество с РФ по многим вопросам безопасности в регионе.

Мы искренне благодарны турецкой стороне за ее усилия и приверженность делу содействия достижению прочного и надежного решения по Украин сказал российский посол

Он указал, что Россия готова возобновить переговоры с Киевом, которые были прерваны в Стамбуле в 2022 году. Несколько дней назад об этом говорил президент РФ Владимир Путин.

Мы ценим готовность Турции предоставить стамбульскую площадку, которую мы считаем чрезвычайно подходящей для продолжения переговорных контактов заявил Вершинин

В среду СМИ со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщали, что Турция готова снова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по урегулированию украинского конфликта.