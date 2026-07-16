Песков: РФ признательна Турции за содействие в украинском вопросе

Песков: Россия признательна Турции за содействие в украинском вопросе Песков: РФ признательна Турции за содействие в украинском вопросе

Москва16 июл Вести.В России знают о готовности Турции способствовать выходу ситуации вокруг Украины на мирный трек и признательны Анкаре за это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга в Кремле.

Так Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к перспективе возобновления переговоров по вопросу мирного урегулирования на Украине при посредничестве Турции.

Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне сказал Песков

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция продолжит вести дипломатию для урегулирования украинского конфликта, включая продвижение инициативы о новом раунде российско-украинских переговоров.