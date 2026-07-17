Москва17 июлВести.В Москве не видят быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва остается открыой для дипломатического пути.
Пока каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нетсказал Песков в ходе брифинга
Он также подчеркнул, что Москва знает о готовности Анкары способствовать урегулированию российско-украинского конфликта и выражает признательность за эту готовность.
Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона продолжит вести дипломатию для урегулирования украинского конфликта. По его словам, в Анкаре продолжат наращивать дипломатические усилия для проведения нового раунда российско-украинских переговоров.
Фидан призвал Киев поддержать соглашения по урегулированию конфликта, достигнутые в Анкоридже. Он напомнил, что Москва выполняет свои обязательства, однако для прогресса в переговорном процессе необходимы ответные действия со стороны Киева.