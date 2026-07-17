Песков: быстрых перспектив для переговорного процесса по Украине нет

Песков: быстрых перспектив для переговорного процесса по Украине нет Песков: быстрых перспектив для переговорного процесса по Украине нет

Москва17 июл Вести.В Москве не видят быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва остается открыой для дипломатического пути.

Пока каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет сказал Песков в ходе брифинга

Он также подчеркнул, что Москва знает о готовности Анкары способствовать урегулированию российско-украинского конфликта и выражает признательность за эту готовность.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона продолжит вести дипломатию для урегулирования украинского конфликта. По его словам, в Анкаре продолжат наращивать дипломатические усилия для проведения нового раунда российско-украинских переговоров.

Фидан призвал Киев поддержать соглашения по урегулированию конфликта, достигнутые в Анкоридже. Он напомнил, что Москва выполняет свои обязательства, однако для прогресса в переговорном процессе необходимы ответные действия со стороны Киева.