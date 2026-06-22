РИА Новости: предпосылок для новых переговоров России и Украины в Турции пока не

Анкара продолжает дипломатические усилия для организации диалога РФ и Украины РИА Новости: предпосылок для новых переговоров России и Украины в Турции пока не

Москва22 июн Вести.На данный момент предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции не наблюдается. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

При этом, по словам собеседника агентства, Анкара продолжает работу по созданию условий для возможного переговорного процесса и сохраняет заинтересованность в мирном урегулировании конфликта.

На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается отметил источник

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани подтвердил готовность Анкары предоставить площадку для нового раунда переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Турция заинтересована не только в предоставлении площадки для переговоров, но и в более активном содействии дипломатическому процессу.

Турция ранее уже выступала посредником в контактах между Москвой и Киевом, включая переговоры в Стамбуле и реализацию зерновой сделки.