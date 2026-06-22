Москва22 июнВести.На данный момент предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции не наблюдается. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
При этом, по словам собеседника агентства, Анкара продолжает работу по созданию условий для возможного переговорного процесса и сохраняет заинтересованность в мирном урегулировании конфликта.
На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжаетсяотметил источник
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани подтвердил готовность Анкары предоставить площадку для нового раунда переговоров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Турция заинтересована не только в предоставлении площадки для переговоров, но и в более активном содействии дипломатическому процессу.
Турция ранее уже выступала посредником в контактах между Москвой и Киевом, включая переговоры в Стамбуле и реализацию зерновой сделки.