В Турции выразили надежду на возобновление переговоров по Украине до конца лета

Турция рассчитывает возобновить переговоры между РФ и Украиной до конца лета В Турции выразили надежду на возобновление переговоров по Украине до конца лета

Москва13 июл Вести.Турция надеется возобновить переговорный процесс между Киевом и Москвой в Стамбуле до конца лета.

Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

Мы рассчитываем, что переговорный процесс между Россией и Украиной удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. Турция продолжает прилагать для этого необходимые дипломатические усилия сообщил собеседник агентства

Источник также отмечает, что Турция поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом ради создания условий для нового раунда прямых переговоров.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова снова собрать стороны украинского конфликта за столом переговоров для достижения мирного урегулирования.

Также на саммите НАТО в Анкаре Эрдоган поддержал позицию американского коллеги Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Эрдоган добавил, что помимо военной поддержки, которую Турция оказывает Киеву за счет своих национальных запасов, Анкара также "оставляет активными каналы связи с Россией".