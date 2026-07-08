В Турции заявили о поддержке мирных инициатив США по Украине Эрдоган: Турция поддерживает мирные инициативы Трампа по Украине

Москва8 июл Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает позицию американского коллеги Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом глава республики заявил в ходе открытия пленарной сессии саммита НАТО в Анкаре.

Я разделяю видение мира Трампа и выражаю свою поддержку инициативе составления списков приоритетных потребностей Украины сказал он

Эрдоган добавил, что помимо военной поддержки, которую Турция оказывает Киеву за счет своих национальных запасов, Анкара также "оставляет активными каналы связи с Россией".