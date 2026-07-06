Москва6 июлВести.Турция поддерживает усилия Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости рассказал источник в турецком правительстве.
Собеседник агентства отметил важность трансформации усилий в конкретный переговорный процесс.
Мы поддерживаем усилия США, направленные на урегулирование конфликта на Украинеприводит агентство слова собеседника
Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре призовет к возобновлению переговоров по украинскому урегулированию.