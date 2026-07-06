Турция поддерживает усилия Вашингтона по украинскому урегулированию РИА Новости: Турция поддерживает усилия США по украинскому урегулированию

Москва6 июл Вести.Турция поддерживает усилия Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости рассказал источник в турецком правительстве.

Собеседник агентства отметил важность трансформации усилий в конкретный переговорный процесс.

Мы поддерживаем усилия США, направленные на урегулирование конфликта на Украине приводит агентство слова собеседника

Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре призовет к возобновлению переговоров по украинскому урегулированию.