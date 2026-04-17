В Турции заявили об усилиях Эрдогана по возобновлению переговоров по Украине РИА Новости: Эрдоган прилагает усилия для возобновления переговоров по Украине

Москва17 апр Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прикладывает усилия для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Стамбул при этом рассматривается как наиболее удобная площадка для переговоров.

Господин президент активно работает над возобновлением переговоров, подчеркивая, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны, а Стамбул уже доказал свою эффективность как площадка для диалога сказал собеседник агентства

Он добавил, что Анкара рассчитывает на возобновление переговорного процесса. Кроме того, по словам собеседника агентства, турецкая сторона продолжает дипломатические контакты.

В начале апреля Эрдоган по итогам прошедших в Стамбуле переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Турция продолжит поддерживать переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине. В частности, турецкий президент отметил, что обсудил с Зеленским поиски путей в урегулировании этого конфликта.