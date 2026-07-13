Москва13 июлВести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с лидерами Запада, добиваясь возобновления диалога по украинскому урегулированию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.
Собеседник агентства отметил, что для лидера Турции восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом.
Президент Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украинеприводит агентство слова собеседника
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва открыта для достижения своих целей в конфликте на Украине путем переговоров. Он подчеркнул, что мирное решение затрудняется из-за отсутствия соответствующего желания у киевского режима.