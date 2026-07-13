Эрдоган обсуждает с лидерами Запада возобновление переговоров по Украине

Эрдоган ведет переговоры с Западом о возобновлении диалога по Украине Эрдоган обсуждает с лидерами Запада возобновление переговоров по Украине

Москва13 июл Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с лидерами Запада, добиваясь возобновления диалога по украинскому урегулированию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Собеседник агентства отметил, что для лидера Турции восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом.

Президент Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине приводит агентство слова собеседника

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва открыта для достижения своих целей в конфликте на Украине путем переговоров. Он подчеркнул, что мирное решение затрудняется из-за отсутствия соответствующего желания у киевского режима.