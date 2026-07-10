Песков: РФ остается открытой для достижения своих целей путем переговоров Песков: Россия остается открытой к переговорам по Украине

Москва10 июл Вести.Российская сторона остается открытой для достижения своих целей в конфликте на Украине путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин также сохраняет свою открытость.

Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров сказал Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что мирное решение затрудняется отсутствием соответствующего желания у киевского режима.

С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более трех тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии. Только в июне освобождено 29 населенных пунктов. На прошлой неделе установлен контроль над городом Константиновка.

И тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено.