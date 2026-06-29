Песков заявил о последовательности позиции РФ по Украине Песков: позиция России по украинскому урегулированию последовательна

Москва29 июн Вести.Позиция российской стороны по мирному урегулированию на Украине последовательна, динамика по всей линии фронта очевидна. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что позиция Москвы, которая была изложена российским лидером Владимиром Путиным в МИД РФ в 2024 году, остается неизменной.

Наша позиция по урегулированию хорошо известна, она последовательна. Динамика на фронте тоже весьма очевидна на всем протяжении фронта сообщил он в беседе с журналистами

Пресс-секретарь добавил, что переговорщики от США, как и киевский режим, хорошо знакомы с позицией РФ.

Ранее Владимир Путин выразил сомнение в том, что европейские лидеры смогли повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Украине.