Путин: сомневаюсь, что лидеры Европы повлияли на позицию Трампа по Украине Путин усомнился во влиянии европейских лидеров на позицию Трампа по Украине

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин выразил сомнение в том, что лидеры европейских стран повлияли на позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Сомневаюсь, что это возможно. Имея в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов — это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти — знает, что делает, я полагаю сказал Путин

Российский лидер допустил, что Трамп мог скорректировать свое видение украинского конфликта.

Все мы люди, мы же все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Ну, так, чтобы совсем уж переубедить… Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно. Я об этом ничего не знаю подчеркнул президент

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп пересмотрел свою оценку ситуации вокруг Украины и ее перспектив в конфликте с Россией. По словам французского лидера, изменения в позиции американского президента стали заметны во время встречи лидеров стран "Большой семерки".