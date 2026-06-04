Путин: предложения Трампа по Украине могут стать основой мирных договоренностей

Путин оценил предложения Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине Путин: предложения Трампа по Украине могут стать основой мирных договоренностей

Москва4 июн Вести.Предложения главы Белого дома Дональда Трампа по Украине могут стать основой мирных договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Российский лидер подчеркнул, что предложения Трампа носят компромиссный характер для всех сторон украинского конфликта, в том числе России.

Предложения, которые были сделаны президентом Трампом, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей… Мы в целом с этими компромиссами согласились. Нужно убедить в этом украинскую сторону сказал Путин

Ранее президент России сообщил, что РФ хочет подписать мир с легитимными по украинской конституции представителями Киева.