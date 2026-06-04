Москва4 июнВести.Предложения главы Белого дома Дональда Трампа по Украине могут стать основой мирных договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.
Российский лидер подчеркнул, что предложения Трампа носят компромиссный характер для всех сторон украинского конфликта, в том числе России.
Предложения, которые были сделаны президентом Трампом, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей… Мы в целом с этими компромиссами согласились. Нужно убедить в этом украинскую сторонусказал Путин
Ранее президент России сообщил, что РФ хочет подписать мир с легитимными по украинской конституции представителями Киева.