Путин: РФ безусловно готова договориться с Киевом на базе договоренностей с США

Москва4 июн Вести.Россия безусловно готова договориться с Киевом на базе договоренностей с Трампом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

По его словам, конфликт на Украине может быстро завершиться.

Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом [США Дональдом] Трампом в Анкоридже пояснил Путин

Он напомнил, что тогда перед Россией были поставлены вопросы для того, чтобы "мы могли бы пойти на определенные компромиссы".

И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна продолжил глава российского государства

По его словам, нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона, и конфликт быстро придет к своему естественному завершению.

Ранее Путин заявил, что патриотизм и воля народа является залогом успеха России в СВО.