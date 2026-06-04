Путин: РФ хочет контролировать Донбасс и сделку с Киевом, противоречий тут нет

Путин: РФ хочет контролировать Донбасс и сделку с Киевом, противоречий тут нет Путин: РФ хочет контролировать Донбасс и сделку с Киевом, противоречий тут нет

Москва4 июн Вести.РФ хочет контролировать Донбасс и заключить сделку с Киевом, противоречий нет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Так российский лидер ответил на вопрос, какой из двух этих целей Россия хочет добиться.

Во-первых, одно другого не исключает. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии? сказал президент

Глава государства напомнил, что тезис о противоречии между двумя этими положениями высказал госсекретарь США Марко Рубио. Он обратил внимание, что слова Рубио прозвучали на фоне напряженной внутренней дискуссии в самих США и подчеркнул, что Россию больше интересует реальная ситуация в зоне украинского конфликта.

Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом: прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня - катастрофическая нехватка личного состава… Это ведет к утрате [Киевом] территорий и населенных пунктов объяснил Путин

Ранее британская газета Daily Express сообщила, что Владимир Путин потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского незамедлительно вывести украинских боевиков со всех территорий Донбасса, которые они пока контролируют.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Зеленский обязан приказать отвести боевиков с донбасских земель, поскольку это сохранит множество жизней и остановит горячую фазу украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, также называл отвод подразделений ВСУ из Донбасса одним из условий всеобъемлющего мирного плана на Украине.