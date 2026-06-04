Путин сообщил, что ДНР освобождена на 85%, а ЛНР – полностью

Путин: Россия вернула под свой контроль 100% территории ЛНР и свыше 85% ДНР Путин сообщил, что ДНР освобождена на 85%, а ЛНР – полностью

Москва4 июн Вести.Россия вернула под свой контроль 100% территории ЛНР и свыше 85% ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Он добавил, что еще совсем недавно киевский режим контролировал 25% Донецкой Народной Республики.

Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику – 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики. ДНР совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25, сейчас уже меньше 15% пояснил Путин

Кроме того, российские военные освободили 80% территории Запорожской области. Наступление идет ежедневно, подвел итог российский лидер.