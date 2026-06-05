Путин: нет сомнений, что Россия добьется всех поставленных перед СВО задач

Путин выразил уверенность в достижении целей спецоперации Путин: нет сомнений, что Россия добьется всех поставленных перед СВО задач

Москва5 июн Вести.Не вызывает никаких сомнений тот факт, что РФ добьется всех намеченных перед спецоперацией (СВО) задач. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Москва неоднократно пыталась разрешить кризис мирным путем, путем переговоров.

Боевые действия на Украине завершатся достижением поставленных Россией целей спецоперации уверен глава российского государства

Президент отметил, что Донбасс воспользовался правом на самоопределение в соответствии с уставом ООН и самостоятельно принял решение стать частью России.

При этом глава киевского режима отказывается принимать реалии на фронте, добавил он. Путин пояснил, что РФ уже полностью вернула в свой состав ЛНР, но 15% территории Донецкой народной республики все еще контролируется Киевом.

Мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся сказал Путин

Ранее российский лидер заявил, что патриотизм и воля народа являются залогом успеха России в СВО. Он призвал находящихся в зоне СВО российских военных работать.