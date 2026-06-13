Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии общенациональной задачей России Путин провел совещание о развитии Донбасса и Новороссии

Москва13 июн Вести.Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу в зоне спецоперации (СВО), уверенно продвигаются вперед на всех направлениях.

Никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют подчеркнул Путин

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны сдержать натиск армии России и все чаще прибегают к террористическим методам, однако это не сможет переломить ход событий.

По словам президента, в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях сделано уже многое, но нерешенных вопросов пока еще достаточно. Развитие этих территорий он назвал общенациональной задачей.

Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии отметил глава государства

В рамках программы комплексного развития исторических территорий достигнуты значительные успехи, добавил президент. Так, было построено заново и восстановлено более 25 тысяч объектов, включая социальные учреждения, отремонтирована энергетическая и коммунальная инфраструктура, введено в строй около миллиона квадратных метров жилья, открыто почти 260 новых промышленных предприятий.

По словам Путина, практически вся Россия в трудный момент оказала Донбассу помощь и поддержку, чтобы создать на этих землях условия для стабильной жизни. Президент также поблагодарил жителей новых регионов за мужество и стойкость.

Накануне, в День России, глава государства провел встречу с участниками спецоперации, где заявил, что РФ в одиночку противостоит всему блоку НАТО, но уверенно держит удар. Путин также подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ будут наращивать ответные удары по инфраструктуре ВСУ.