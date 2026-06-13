Путин: в Донбассе и Новороссии построено или восстановлено 25 тысяч объектов

Путин: 25 тыс объектов восстановлено или построено вновь в Донбассе и Новороссии Путин: в Донбассе и Новороссии построено или восстановлено 25 тысяч объектов

Москва13 июн Вести.Президент России Владимир Путин заявил на совещании, что в Донбассе и Новороссии восстановлено или заново построено более 25 тысяч различных объектов, в том числе школ и больниц.

Совещание по видеосвязи с участием президента в субботу посвящено развитию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей​​​.

Могу сообщить, что в общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов сказал Путин

Речь идет о школах, больницах, поликлиниках, спортивных площадках, а также объектах энергетической и коммунальной инфраструктуры, построенных или восстановленных в рамках программы комплексного развития Донбасса и Новороссии.

Глава государства поблагодарил жителей регионов, а также специалистов, участвующих в восстановительных работах. Путин отметил мужество и стойкость населения, отдельно упомянув врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей и сотрудников различных ведомств.

Путин также сообщил, что в новых регионах введено в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных метров жилья, заработали почти 260 промышленных предприятий.