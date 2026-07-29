Аракчи сообщил, что удар Украины по иранскому судну был случайным МИД Ирана: Украина назвала случайной атаку на иранское судно в Каспийском море

Москва29 июл Вести.Глава украинского МИД Андрей Сибига заверил Тегеран в непреднамеренном характере удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В соцсети X Аракчи привел слова украинской стороны о том, что Киев не стремится к росту напряженности с Тегераном.

Сибига заверил, что удар по иранскому судну был нанесен непреднамеренно и что Украина не стремится к дальнейшей эскалации говорится в публикации

При этом глава иранского МИД подчеркнул, что Иран также не заинтересован в обострении ситуации, однако считает недопустимыми любые атаки на своих граждан и национальные интересы. Он добавил, что причиненный ущерб должен быть возмещен.

25 июля Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате, по информации Тегерана, погиб один человек.

Ранее Аракчи обвинил Украину в провокации, заявив, что атака была совершена по указанию Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.