Москва29 июлВести.Глава украинского МИД Андрей Сибига заверил Тегеран в непреднамеренном характере удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
В соцсети X Аракчи привел слова украинской стороны о том, что Киев не стремится к росту напряженности с Тегераном.
Сибига заверил, что удар по иранскому судну был нанесен непреднамеренно и что Украина не стремится к дальнейшей эскалацииговорится в публикации
При этом глава иранского МИД подчеркнул, что Иран также не заинтересован в обострении ситуации, однако считает недопустимыми любые атаки на своих граждан и национальные интересы. Он добавил, что причиненный ущерб должен быть возмещен.
25 июля Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате, по информации Тегерана, погиб один человек.
Ранее Аракчи обвинил Украину в провокации, заявив, что атака была совершена по указанию Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.