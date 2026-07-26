Аракчи призвал ООН и ЕС отреагировать на удар Украины по иранскому судну

Аракчи призвал ООН и ЕС отреагировать на украинский удар по иранскому судну Аракчи призвал ООН и ЕС отреагировать на удар Украины по иранскому судну

Москва26 июл Вести.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время телефонного разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас осудил нанесенный Украиной удар по иранскому судну в Каспийском море, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения.

Аракчи "призвал СБ ООН, ЕС, мировое сообщество решительно отреагировать на инцидент". Также он призвал привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к этому удару, сообщает "Интерфакс".

Между тем в МИД Ирана назвали нападение на судно признаком продолжения нерационального враждебного курса, взятого Украиной, в отношении Исламской Республики и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.