Политолог Кошкин: Иран может дать военный ответ Украине за атаку на судно

Политолог не исключил военный ответ Ирана Украине за атаку на судно Политолог Кошкин: Иран может дать военный ответ Украине за атаку на судно

Москва26 июл Вести.Военный ответ Тегерана Киеву за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому судну в Каспийском море не исключен. Такое мнение выразил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с NEWS.ru.

Иран уже предупредил Украину, что оставляет за собой право ответить на эту атаку, напомнил Кошкин.

Не исключено, что, когда капля терпения будет переполнена, Иран отреагирует считает он

Исходя из того, как Иран отвечает на давление США, целью военного ответа может оказаться украинская инфраструктура, отметил политолог.

То есть Иран сможет достать до инфраструктуры Украины пояснил он

25 июля стало известно об атаке ВСУ на иранское судно в Каспийском море, в результате которой один моряк погиб, еще один получил ранения. МИД Ирана решительно осудил атаку, подчеркнув, что Тегеран оставляет за собой право ответить. Позже временному поверенному в делах Украины вручили ноту протеста.

Чуть позже иранский Telegram-канал Middle East Spectator опубликовал карту радиусов действия иранских баллистических ракет, согласно которой вся территория Украины находится в зоне их досягаемости.

26 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас призвал СБ ООН, ЕС и мировое сообщество "решительно отреагировать" на атаку в Каспийском море и привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к этому удару.