Тегеран назвал агрессией атаку ВСУ на иранское судно и указал на право ответить

Иран оставляет за собой право ответить на удар Киева по судну на Каспии Тегеран назвал агрессией атаку ВСУ на иранское судно и указал на право ответить

Москва25 июл Вести.МИД Ирана решительно осудил украинскую атаку на иранское торговое судно на Каспийском море, указав, что оставляет за собой право ответить, пишет агентство IRNA со ссылкой на иранское внешнеполитическое ведомство.

При ударе ВСУ один моряк на судне погиб, один был ранен. Как указывает иранский МИД, подобная атака представляет собой акт агрессии.

...Иран, в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, в частности, принципом законной обороны, не будет колебаться в защите своих национальных интересов и безопасности подчеркивается в сообщении

В Иране указали, что ответственность за последствия ляжет на украинский режим и его сторонников.

Ранее Иран объявил Украину участницей агрессии со стороны США и Израиля.