Армия Ирана нанесла удар по американскому судну в Индийском океане

Иран нанесу удар по судну США в Индийском океане Армия Ирана нанесла удар по американскому судну в Индийском океане

Москва17 июл Вести.Армия Ирана крылатыми ракетами атаковала судно Соединенных Штатов в Индийском океане. Об этом сообщили в армии Исламской Республики.

В армейской пресс-службе отметили, что пуски ракет "вынудили корабль отступить".

Ракетные комплексы Военно-морских сил Ирана атаковали при помощи крылатых ракет судно противника-агрессора в северной части Индийского океана говорится в заявлении армии, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB

Между тем секретарь Совета политической целесообразности и экс-глава КСИР Ирана Мохсен Резайи заявил, что Тегеран перейдет от фазы сдерживания к прямому уничтожению американских военных, если атаки со стороны Вашингтона продолжатся в течение следующих двух-трех дней.