Москва17 июлВести.Армия Ирана крылатыми ракетами атаковала судно Соединенных Штатов в Индийском океане. Об этом сообщили в армии Исламской Республики.
В армейской пресс-службе отметили, что пуски ракет "вынудили корабль отступить".
Ракетные комплексы Военно-морских сил Ирана атаковали при помощи крылатых ракет судно противника-агрессора в северной части Индийского океанаговорится в заявлении армии, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB
Между тем секретарь Совета политической целесообразности и экс-глава КСИР Ирана Мохсен Резайи заявил, что Тегеран перейдет от фазы сдерживания к прямому уничтожению американских военных, если атаки со стороны Вашингтона продолжатся в течение следующих двух-трех дней.