Москва25 июл Вести.Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Один человек погиб, несколько пострадали, заявили в МИД исламской республики.

Ведомство отмечает, что случившееся стало нарушением международных правил.

Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны говорится в заявлении

Иранское торговое судно было атаковано в субботу утром, 25 июля.

В результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения отмечает МИД

Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после атаки Киева.