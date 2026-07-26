В МИД Ирана вызвали поверенного в делах Украины и вручили ему ноту протеста МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины

Москва26 июл Вести.Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран вызвало временного поверенного в делах Украины и вручило ему ноту протеста в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

В документе МИД Ирана подчеркивается готовность страны защищать свою безопасность и национальные интересы. Там также указывается, что Тегеран не собирается оставлять без ответа посягательства на жизнь и имущество своих граждан.

Ранее стало известно, что Киев атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один член экипажа. В МИД исламской республики назвали случившееся актом агрессии и подчеркнули, что Украина нарушила международные правила. Иран пообещал ответить Украине на эту атаку.