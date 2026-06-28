КСИР заявил, что нарушение прекращения огня противоречит меморандуму США и Ирана

КСИР сообщил, что нарушение прекращения огня приведет к прекращению дипломатии КСИР заявил, что нарушение прекращения огня противоречит меморандуму США и Ирана

Москва28 июн Вести.Нарушение режима прекращения огня противоречит меморандуму Тегерана и Вашингтона и приведет к прекращению дипломатических процессов по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

КСИР подчеркнул, что Исламская Республика нанесла ответные удары по ключевым объектам инфраструктуры ВС США в регионе после американской военной операции.

Нарушение прекращения огня противоречит первому положению меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде, и приведет к полной остановке всех дипломатических процессов говорится в заявлении, которое цитирует агентство Tasnim

Накануне Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удары по иранским военным объектам в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно.