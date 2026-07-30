Москва30 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что США "будут наказаны" в ответ на очередные удары по территории Ирана. Заявление пресс-службы формирования цитирует агентство Fars.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило о завершении новой серии ударов по Ирану, нанесенных в ночь на четверг.
Сегодня агрессор будет наказанговорится в заявлении КСИР
После прекращения режима перемирия 8 июля американские военные провели несколько серий ударов по Ирану. В CENTCOM заявляли, что эти действия стали ответом на шаги Тегерана в отношении коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив.
Иран, в свою очередь, нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке и обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении боевых действий.
Тегеран также отрицает факт ведения переговоров с американской стороной. МИД Исламской Республики подчеркивал, что сейчас Иран сосредоточен на обороне.