КСИР пообещал ответить на новые удары США по Ирану

КСИР пообещал США наказание после новой волны ударов по Ирану КСИР пообещал ответить на новые удары США по Ирану

Москва30 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что США "будут наказаны" в ответ на очередные удары по территории Ирана. Заявление пресс-службы формирования цитирует агентство Fars.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило о завершении новой серии ударов по Ирану, нанесенных в ночь на четверг.

Сегодня агрессор будет наказан говорится в заявлении КСИР

После прекращения режима перемирия 8 июля американские военные провели несколько серий ударов по Ирану. В CENTCOM заявляли, что эти действия стали ответом на шаги Тегерана в отношении коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив.

Иран, в свою очередь, нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке и обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении боевых действий.

Тегеран также отрицает факт ведения переговоров с американской стороной. МИД Исламской Республики подчеркивал, что сейчас Иран сосредоточен на обороне.