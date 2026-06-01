Москва1 июн Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении успешной ответной операции против американских военных объектов. Об этом сообщает агентство Mehr.

По информации источника, удар был нанесен по авиабазе, с которой США атаковали телекоммуникационную вышку на острове Сирик.

Иранские военные отметили, что удар был симметричен действиям США.

Тегеран также возложил на Вашингтон полную ответственность за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Ранее иранский депутат Исмаил Коусари заявил, что американские власти должны вернуть замороженные средства и компенсировать нанесенный ущерб, в противном случае доступ к Ормузскому проливу все также будет закрыт.