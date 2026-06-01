В Иране указали на обязательство США вернуть замороженные активы Депутат Коусари: Вашингтон должен вернуть замороженные активы Ирана

Москва1 июн Вести.Американские власти должны вернуть замороженные средства и компенсировать нанесенный ущерб, в противном случае доступ к Ормузскому проливу все также будет закрыт. Об этом заявил иранский депутат Исмаил Коусари в интервью RT.

По словам парламентария, Вашингтон навязал Тегерану противостояние и нанес значительный ущерб во время переговорного процесса.

Коусари указал, что Исламская Республика установит жесткий контроль над проливом и не позволит вражеским силам проникать в акваторию, если США откажутся возмещать потери Ирана.

Если этого не произойдет (возвращения замороженных активов и компенсации. – Прим. ред.), Ормузский пролив не будет разблокирован заявил он

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что Тегеран намерен внести изменения в проект мирной сделки с Вашингтоном.