Москва1 июнВести.Американские власти должны вернуть замороженные средства и компенсировать нанесенный ущерб, в противном случае доступ к Ормузскому проливу все также будет закрыт. Об этом заявил иранский депутат Исмаил Коусари в интервью RT.
По словам парламентария, Вашингтон навязал Тегерану противостояние и нанес значительный ущерб во время переговорного процесса.
Коусари указал, что Исламская Республика установит жесткий контроль над проливом и не позволит вражеским силам проникать в акваторию, если США откажутся возмещать потери Ирана.
Если этого не произойдет (возвращения замороженных активов и компенсации. – Прим. ред.), Ормузский пролив не будет разблокированзаявил он
Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что Тегеран намерен внести изменения в проект мирной сделки с Вашингтоном.