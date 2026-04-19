Москва19 апрВести.Министерство иностранных дел Индии пригласило посла Ирана в стране Мохаммада Фатали для обсуждения инцидента, связанного с обстрелом двух судов в Ормузском проливе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.
Встречу с иранским дипломатом провел глава внешнеполитического ведомства Индии Викрам Мисри. В ходе беседы индийская сторона выразила озабоченность в связи с атакой на танкеры, которые, по данным МИД, перевозили сырую нефть.
На фоне происшествия Нью-Дели попросил Тегеран принять меры для обеспечения безопасности судоходства и восстановления беспрепятственного прохода судов через пролив в направлении Индии.
Иранскому послу поручено передать позицию индийского правительства руководству Исламской Республики.
Инцидент с обстрелом судов, страновая принадлежность которых не сообщилась, произошел 18 апреля, когда два танкера были атакованы в водах между островами Кешм и Ларак при попытке пересечения Ормузского пролива после объявления Тегерана о восстановлении над ним военного режима.
В тот же день незадолго до происшествия Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что названный водный путь был вновь перекрыт и останется закрытым до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду.
Тегеран предупредил, что любое судно, попытавшееся приблизиться к проливу, будет атаковано, поскольку подобные действия будут расценены как "сотрудничество с врагом".