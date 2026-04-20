Французское судно остановлено в Ормузе предупредительным огнем

Москва20 апр Вести.Французский контейнеровоз Everglade в Ормузском проливе был остановлен предупредительным огнем. Судно компании CMA CGM получило повреждения. Никто из находившихся на его борту моряков не пострадал.

Инцидент произошел еще 18 апреля. Подробности произошедшего не разглашаются.

Судно сохранило ход. Во время обстрела были повреждены лишь несколько грузовых контейнеров отмечает агентство France Press (APF)

Инцидент, по мнению журналистов турецкого издания Anadolu, мог произойти из-за недопонимания. Тегеран 17 апреля, после достижения перемирия между Израилем и Ливаном, заявил об открытии Ормузского пролива. Но 18 апреля Иран восстановил режим военного контроля за трафиком через водную артерию. В тот же день были обстреляны два индийских танкера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду Ирана до заключения сторонами окончательной сделки. 20 апреля США захватили иранское судно в Оманском заливе. Иран назвал это нарушением условий перемирия и отказался от продолжения переговоров с Вашингтоном. В Тегеране пояснили, что "США выдвигают чрезмерные требования".