Два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива Reuters: два торговых судна были атакованы в Ормузском проливе

Москва18 апр Вести.По меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива после объявления Ирана о восстановлении над ним военного режима. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства.

По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу говорится в сообщении

Других подробностей инцидента агентство не приводит.

Ранее Военно-морские силы Соединенных Штатов приступили к полной блокаде Ормузского пролива. Тегеран назвал блокаду незаконной. Представитель военного командования "Хатам аль-Анбия" полковник Эбрагим Зольфагари предупредил, что безопасность портов в Персидском заливе будет гарантирована "либо всем, либо никому".

17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане. Позже агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранском Высшем совете национальной безопасности сообщило, что Тегеран может снова закрыть проход для любых судов через пролив в том случае, если США продолжат морскую блокаду Исламской Республики.