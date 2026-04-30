Лавров указал на угрозу в Каспийском море из-за операции США и Израиля Лавров: операция США и Израиля против Ирана серьезно затронула Каспийское море

Москва30 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана негативно повлияла на ситуацию в регионе Каспийского моря.

По его словам, речь идет о "неспровоцированной вооруженной агрессии", последствия которой уже выходят за рамки Ближнего Востока.

Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море сказал Лавров на пресс-конференции

В марте ЦАХАЛ сообщил, что Израиль впервые атаковал корабли иранских ВМС в Каспийском море. В Кремле подчеркивали, что не располагают информацией на этот счет, однако отмечали, что российская сторона крайне негативно восприняла бы распространение эскалации на Каспийский регион.