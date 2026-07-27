Москва27 июлВести.Расширение Киевом украинского конфликта на Иран является опасной тенденцией и ведет к новому витку напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментарий прозвучал после заявления МИД Ирана о том, что 25 июля Вооруженные силы Украины атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. По данным иранской стороны, в результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.
Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженностисказал Песков
Он также подчеркнул, в Москве не могут не замечать подобную тенденцию.