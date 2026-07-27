Песков назвал опасным расширение Киевом географии конфликта на Иран Песков: действия Киева в отношении Ирана ведут к новому витку напряженности

Москва27 июл Вести.Расширение Киевом украинского конфликта на Иран является опасной тенденцией и ведет к новому витку напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий прозвучал после заявления МИД Ирана о том, что 25 июля Вооруженные силы Украины атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. По данным иранской стороны, в результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.

Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности сказал Песков

Он также подчеркнул, в Москве не могут не замечать подобную тенденцию.