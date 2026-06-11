Москва11 июнВести.Новая эскалация вооруженного конфликта между США и Ираном является серьезной угрозой для всей мировой экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми, дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целомсказал Песков
Также пресс-секретарь главы российского государства призвал Вашингтон и Тегеран снова вернуться к мирным переговорам.
Президент США Дональд Трамп заявил 10 июня, что США планируют возобновить атаки на Иран после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет AH-64 Apache. Тегеран в качестве ответа на повторные удары США принял решение о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив.