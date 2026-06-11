Кремль призвал стороны иранского конфликта к возвращению к переговорам Песков: Россия призывает участников иранского конфликта вернуться к переговорам

Москва11 июн Вести.Москва призывает участников конфликта вокруг Ирана вернуться к переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль обеспокоен эскалацией конфликта и призывает все стороны к сдержанности.

Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу сказал Песков

В ночь на 11 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон нанесет мощные удары по Ирану. Он отметил, что ВС США планирует сбросить бомбы на ключевые объекты инфраструктуры Тегерана.

Позднее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) подтвердили нанесение дополнительных ударов по Исламской Республике "в целях самообороны".