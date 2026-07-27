FT: Евросоюз может отказаться от больших пакетов санкций против РФ

Принятый ЕС 21-й пакет санкций против РФ может стать последним FT: Евросоюз может отказаться от больших пакетов санкций против РФ

Москва27 июл Вести.В Евросоюзе всерьез рассматривают идею отказаться от практики принятия больших пакетов санкций против России в пользу более детализированного подхода. Таким образом, 21-й пакет рестрикций, объявленный на прошлой неделе может стать последним. Об этом пишет Financial Times.

Источники газеты среди европейских чиновников рассказали, что все больше распространяется практика, когда страны вроде Греции злоупотребляют своим правом вето в голосовании по пакету санкций, продвигая интересы бизнеса, который все еще сотрудничает с Россией. Одно из предложений предполагает отказ от крупных пакетов ограничений.

Это может быть последний "пакет" санкций. Теперь совершенно ясно, что такой подход больше не работает заявил собеседник FT

Новая стратегия предполагает введение санкций небольшими тематическими группами. Такой подход лишается PR-эффекта, но позволит избежать влияния стран, продолжающих вести дела с российским бизнесом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал идею запрета въезда в страны Евросоюза ветеранам специальной военной операции.