Медведев прокомментировал запрет на въезд в ЕС для участников СВО

"Напугали ежа голым задом": Медведев о запрете на въезд в ЕС участникам СВО Медведев прокомментировал запрет на въезд в ЕС для участников СВО

Москва26 июл Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о запрете въезда в Евросоюз ветеранам спецоперации (СВО).

Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым задом написал он в своем Telegram-канале

По словам Медведева, нужно "упросить" Евросоюз сделать это как можно быстрее.

В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть все европейское! Но именно ЭТО ведь нам и надо! заключил зампред

Ранее сообщалось, что саммит ЕС рекомендовал Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий под руководством Каи Каллас заняться доработкой деталей их идеи о запрете въезда в ЕС ветеранам спецоперации (СВО). При этом в Евросоюзе подчеркнули, что визовая политика является исключительной компетенцией стран-членов ЕС.