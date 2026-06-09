Москва9 июнВести.Военкор Александр Коц, комментируя возможный запрет на въезд в страны ЕС для бойцов СВО, указал на то, что не очень понятно, как европейские власти намерены это сделать.
В колонке для KP.RU Коц уточнил, что механизм подобного "табу" не понятен, так как в российские загранпаспорта штампы об участии в СВО не ставят.
Видимо, пограничник на контроле будет запрашивать российское Миноборонынаписал он
Военкор отметил, что в настоящее время поездка в любую из стран Евросоюза сопряжена с высокими рисками. Он утверждает, что человека могут задержать по надуманному обвинению и заключить под стражу, а в худшем случае — экстрадировать на Украину, отмечая, что подобные прецеденты с учеными и политиками уже были.
В любом случае, если уж русскому солдату куда-то захочется всерьез, ему никакие визы и не понадобятсязаключил Коц
Ранее стало известно, что в 21-й пакет санкций против России включат запрет на въезд в страны Евросоюза для российских военных, принимавший участие в СВО.