В России усомнились в реализации запрета на въезд в ЕС участникам СВО Военкор Коц высмеял идею запрета на въезд в ЕС участникам СВО

Москва9 июн Вести.Военкор Александр Коц, комментируя возможный запрет на въезд в страны ЕС для бойцов СВО, указал на то, что не очень понятно, как европейские власти намерены это сделать.

В колонке для KP.RU Коц уточнил, что механизм подобного "табу" не понятен, так как в российские загранпаспорта штампы об участии в СВО не ставят.

Видимо, пограничник на контроле будет запрашивать российское Минобороны написал он

Военкор отметил, что в настоящее время поездка в любую из стран Евросоюза сопряжена с высокими рисками. Он утверждает, что человека могут задержать по надуманному обвинению и заключить под стражу, а в худшем случае — экстрадировать на Украину, отмечая, что подобные прецеденты с учеными и политиками уже были.

В любом случае, если уж русскому солдату куда-то захочется всерьез, ему никакие визы и не понадобятся заключил Коц

Ранее стало известно, что в 21-й пакет санкций против России включат запрет на въезд в страны Евросоюза для российских военных, принимавший участие в СВО.