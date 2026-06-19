Саммит ЕС "принял к сведению" инициативу Каллас по поводу ветеранов СВО Саммит ЕС попросил Каллас еще поработать над идеей запрета въезда ветеранам СВО

Москва19 июн Вести.Саммит Европейского союза рекомендовал Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий под руководством Каи Каллас заняться доработкой деталей их идеи о запрете въезда в ЕС ветеранам спецоперации (СВО). Об этом сообщается в итоговом заявлении саммита Евросоюза.

В контексте потенциальной угрозы, в том числе в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские бойцы, принимавшие участие в Специальной военной операции РФ на Украине, Европейский совет принял к сведению предложение Еврокомиссии и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас] об этом и рекомендовал продолжить техническую работу, чтобы оценить возможные пути реализации этого решения говорится в документе

При этом в Евросоюзе подчеркнули, что визовая политика является исключительной компетенцией стран-членов ЕС. Фактически это означает, что данная инициатива брюссельских исполнительных структур в том виде, в котором она сейчас, вряд ли получит поддержку.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 21-й пакет санкций против РФ включат запрет на въезд в страны Евросоюза для российских военных, принимавших участие в спецоперации.