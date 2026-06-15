Москва15 июн Вести.Еврокомиссия намерена поименно внести в черный список всех российских участников спецоперации на Украине и запретить им въезда на территорию ЕС. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно сказала Каллас

Таким образом она ответила на вопрос журналистов о том, как на практике планируется осуществить план по запрету всем бойцам СВО посещать страны ЕС.

В ЕС давно назревает недовольство деятельностью Каллас. Как сообщалось, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за инициативой по реформированию дипломатического аппарата ЕС и потенциальным лишением Каллас полномочий главы евродипломатии.