Совет ЕС: новые санкции против РФ дают основу для запрета на въезд ветеранам СВО

Совет ЕС заявил, что санкции создают основу визового запрета для участников СВО Совет ЕС: новые санкции против РФ дают основу для запрета на въезд ветеранам СВО

Москва23 июл Вести.Новый пакет санкций в отношении России создает основу для введения визового запрета участникам спецоперации. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза.

Уточняется, что речь идет о личном составе Вооруженных сил (ВС) РФ и иных опосредованных формирований.

Данный пакет [санкций] создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России отмечается в сообщении на сайте Совета ЕС

15 июня глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия намерена поименно внести в черный список всех российских участников спецоперации на Украине и запретить им въезд на территорию ЕС.