Москва23 июлВести.Новый пакет санкций в отношении России создает основу для введения визового запрета участникам спецоперации. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза.
Уточняется, что речь идет о личном составе Вооруженных сил (ВС) РФ и иных опосредованных формирований.
Данный пакет [санкций] создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил Россииотмечается в сообщении на сайте Совета ЕС
15 июня глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия намерена поименно внести в черный список всех российских участников спецоперации на Украине и запретить им въезд на территорию ЕС.